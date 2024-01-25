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Байден призвал Конгресс одобрить продажу Турции самолетов F-16

Байден призвал Конгресс одобрить продажу Турции самолетов F-16

ТАСС/EPA/Robert Ghement Президент США Джо Байден направил письмо руководителям комитета по международным отношениям сената и комитета по иностранным делам палаты представителей в котором призвал их одобрить продажу Турции истребителей F-16 после того, как турецкий парламент ратифицировал заявку Швеции на вступление в НАТО, сообщило агентство Bloomberg.

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