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Ученые выяснили, как сделать противотуберкулезную вакцину более эффективной

В новом исследовании, опубликованном в журнале The Journal of Immunology, ученые из Техасского института биомедицинских исследований (Texas Biomedical Research Institute) обнаружили, что кратковременное блокирование ключевой молекулы при введении единственной одобренной вакцины против туберкулеза значительно улучшает долгосрочную защиту от разрушительного заболевания у мышей.

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