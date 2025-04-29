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Блогер Nixelpixel задолжала Федеральной налоговой службе 147 тысяч рублей

Блогер Nixelpixel задолжала Федеральной налоговой службе 147 тысяч рублей

Создательница популярного веб-комикса «Песя», известная в сети как Nixelpixel (полное имя — Ника Водвуд, признана иноагентом в РФ), накопила задолженность перед Федеральной налоговой службой России в размере 147 тысяч рублей.

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