Блогер Nixelpixel задолжала Федеральной налоговой службе 147 тысяч рублей

Создательница популярного веб-комикса «Песя», известная в сети как Nixelpixel (полное имя — Ника Водвуд, признана иноагентом в РФ), накопила задолженность перед Федеральной налоговой службой России в размере 147 тысяч рублей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии