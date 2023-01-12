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Проворов против «Вашингтона»: 15-е очко в сезоне, 3 блока за 22:03 – лучшее время среди игроков «Флайерс»

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сделал голевую передачу в матче с «Вашингтоном» (5:3). Россиянин набрал 15-е (2+13) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 42 игры.

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