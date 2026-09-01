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Регионы России

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Президент Ирана поблагодарил Владимира Путина за поддержку в конфликте с США

Президент Ирана поблагодарил Владимира Путина за поддержку в конфликте с США

Иранский лидер подчеркнул стратегический характер отношений между Москвой и Тегераном, отметив, что данное сотрудничество помогает противостоять одностороннему давлению со стороны США и способствует участию Ирана в ШОС.

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