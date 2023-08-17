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Диего Годин: «Я играл против Месси на его пике и «Реала» Роналду. Лео – лучший футболист в истории, и я второй по числу матчей против него»

Диего Годин: «Я играл против Месси на его пике и «Реала» Роналду. Лео – лучший футболист в истории, и я второй по числу матчей против него»

«Наше чемпионство с «Атлетико» [в 2014 году] в десять раз ценнее [чем у остальных]. В те годы в «Атлетико» и сборной Уругвая я был вынужден играть против Лионеля Месси на пике его карьеры в «Барселоне» и против «Реала» Криштиану Роналду.

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