Диего Годин: «Я играл против Месси на его пике и «Реала» Роналду. Лео – лучший футболист в истории, и я второй по числу матчей против него»

«Наше чемпионство с «Атлетико» [в 2014 году] в десять раз ценнее [чем у остальных]. В те годы в «Атлетико» и сборной Уругвая я был вынужден играть против Лионеля Месси на пике его карьеры в «Барселоне» и против «Реала» Криштиану Роналду.