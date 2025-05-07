«Ёжики» на передовой: российская техника обросла иглами для борьбы с БПЛА Ирина ВальковаВ условиях современной войны борьба с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) становится неотъемлемой частью стратегии выживания.
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