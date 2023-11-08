Политнавигатор Даже самые мотивированные и спортивные неонацисты в рядах ВСУ чувствуют истощение, а наркоманы и алкоголики, которых в украинской армии большинство, уже не способны к серьёзному противостоянию.
Мосийчук: 90 процентов ВСУ – истощенные наркоманы
Комментарии
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М
ММ
Скачут-скачут, истощились. Упадут, займем территорию.
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1 д.
Владислав Владислав
Сволочи Наглоскунские... Уничтожают людей ...
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16 час.
Александр Петров
Если все обстоит именно так как написано и наши не могут истощенных хохлов победить странно все это очень странно...
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4 час.
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