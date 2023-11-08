Медвежий угол
Люблю РоссиюЭту страну не поб...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Медвежий угол

38 108 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Гаврилов
    Социализм и президент, как и генсек или монарх, - лохотрон, это несовместиные понятия, ведут страну в разные стороны.«России нужен пре...
  • Валерий Симоненко
    Вот когда ей на шею повесят автомат и отправят в Газу, вот тогда и вспомнит где дом, а где куча говна! Сука!  Я бывши...«Горжусь!». Внучк...
  • Александр Попов
    Эта СЫКЛЯ жизни НЕ ВИДЕЛА. Плохо МОЗГИ понимали из ЗАДНИЦЫ в ГОЛОВУ при помощи РЕМНЯ.«Горжусь!». Внучк...

Мосийчук: 90 процентов ВСУ – истощенные наркоманы

Мосийчук: 90 процентов ВСУ – истощенные наркоманы

Политнавигатор Даже самые мотивированные и спортивные неонацисты в рядах ВСУ чувствуют истощение, а наркоманы и алкоголики, которых в украинской армии большинство, уже не способны к серьёзному противостоянию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
М
ММ
Скачут-скачут, истощились. Упадут, займем территорию.
Ответить
1 д.
Владислав Владислав
Сволочи Наглоскунские... Уничтожают людей ...
Ответить
16 час.
Александр Петров
Если все обстоит именно так  как написано и наши не могут истощенных хохлов победить странно все это очень странно...
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх