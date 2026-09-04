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Наше Бескудниково

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Мэр Москвы сообщил, как город помогает пищевой промышленности

Поддержка пищевой промышленности в Москве включает несколько мер для развития предприятий и привлечения инвестиций.

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