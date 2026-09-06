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Матери погибших алтайских бойцов обустраивают Аллею памяти в Рубцовске

Матери погибших алтайских бойцов обустраивают Аллею памяти в Рубцовске

Мемориальное пространство рассчитано на увековечение памяти 168 горожан В Рубцовске планируют создать Аллею памяти, посвященную горожанам, погибшим при исполнении воинского долга в ходе СВО.

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