Наши корреспонденты работали по всему полуострову и готовы рассказать, как праздник Великой Победы отметили в Крыму

Как в городе-герое Керчи провели локальный парад? Почему самое масштабное шествие «Бессмертного полка» было в «Артеке»? Для чего на дне моря у берегов Судака установили колокол? Как ветераны танцевали Вальс Победы на южном берегу? Какой завет оставили ветераны в капсуле памяти, которую заложили в крымской столице? Ответы на эти вопросы смотрите в нашем большом репортаже.