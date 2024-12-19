Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 290 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • mark1970 Маргулан Токсанбаев
    копытца свои поросячьи от Примакова бы убрали, умники, мля.Не созидатель, а ...
  • Галина Друзина
    О, я уже давно не смотрю голубой огонёк - одни и теже рожи, песни, бегают полуголые по сцене, в общем ничего интересн...Россияне похорони...
  • Мария
    Путин пользуется всенародной поддержкой заслуженно! Большой труженик! Гениальный человек! Уровень культуры, эрудиции ...Главное. О чем Пу...

Раздельное обучение мальчиков и девочек - жизненная необходимость! Чтобы не уставали друг от друга

ВЦИОМ: восемь из десяти браков в РФ в 2024 году распадалисьРоссия вышла на третье место в мире по числу разводов, рассказала советник гендиректора Всероссийского центра изучения общественного мнения Елена Михайлова МОСКВА, 18 декабря.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх