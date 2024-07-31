Пять манер поведения, указывающих на низкий интеллект: как увидеть признаки необразованности Ольга БезродняяПонятие образованности включает в себя не только наличие формального образования, но и широкий круг знаний, разностороннее развитие личности и умение адекватно вести себя в обществе.