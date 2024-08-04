Фредерик Вассёр: Говорят, Расселл быстрее, но очки приносит Хэмилтон Ferrari Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр отметил результативность будущего гонщика своей команды, семикратного чемпиона мира Формулы 1 Льюиса Хэмилтона.
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