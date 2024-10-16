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ТАСС: в Курской области сдались в плен 5 боевиков ВСУ, судимых за изнасилования

ТАСС: в Курской области сдались в плен 5 боевиков ВСУ, судимых за изнасилования

Пятеро боевиков ВСУ, которые участвовали в атаке на Курскую область, сдались в плен. Известно, что все они до отправки на фронт, были осуждены за изнасилования, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

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Комментарии
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Eduard
Сдались и сдались,главное не стреляли!
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