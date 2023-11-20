«Ночлежка»: каждый пятый россиянин имеет опыт бездомности

Благотворительная организация «Ночлежка» изучила ситуацию бездомных людей в России. Исследование, проведенное специалистами «Социальной валидации» по заказу данной НКО, было основано на опросе 1004 респондентов старше 18 лет из разных регионов страны.
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