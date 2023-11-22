На международном конкурсе «Вино, сыр и хлеб» наградили кубанских производителей вина

В ходе винного дегустационного конкурса, который проводился методом "вслепую" и оценивал образцы по международной 100-балльной системе, Гран-при вручили сухому красному вину Chateau Tamagne Nude Саперави 2020.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Украинский летчик угнал истребитель и прилетел на нашу сторону: он с начала СВО сотрудничал с армией ВС РФ
- В Черном море в 80 километрах от Севастополя уничтожен катер ВСУ с десантом и семь безэкипажных катеров
- ВСУ планировали крупную операцию в Черном море: группа десанта и семь безэкипажных катеров уничтожены
Свежие комментарии