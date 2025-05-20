Рубио ожидает от России условий прекращения огня уже на этой неделе

ВАШИНГТОН, 21 мая, ФедералПресс. По словам государственного секретаря США Марко Рубио, американская администрация ожидает, что российская сторона в скором времени, вероятно, уже на текущей неделе, предоставит список требований, необходимых для установления перемирия в Украине.