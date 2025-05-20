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Рубио ожидает от России условий прекращения огня уже на этой неделе

Рубио ожидает от России условий прекращения огня уже на этой неделе

ВАШИНГТОН, 21 мая, ФедералПресс. По словам государственного секретаря США Марко Рубио, американская администрация ожидает, что российская сторона в скором времени, вероятно, уже на текущей неделе, предоставит список требований, необходимых для установления перемирия в Украине.

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