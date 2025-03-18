Сергей Нарышкин: 11 лет с воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин отметил 11-летие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, подчеркивая решимость крымчан и поддержку русского народа, сыгравшие ключевую роль в этом историческом событии.
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