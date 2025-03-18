Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 928 подписчиков

Сергей Нарышкин: 11 лет с воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Сергей Нарышкин: 11 лет с воссоединения Крыма и Севастополя с Россией

Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин отметил 11-летие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, подчеркивая решимость крымчан и поддержку русского народа, сыгравшие ключевую роль в этом историческом событии.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх