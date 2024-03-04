В государственном учреждении образования ´Базовая школа № 15 г. Бобруйска´ прошли мероприятия, посвященные Дню юного героя-ан...

В государственном учреждении образования ´Базовая школа № 15 г. Бобруйска´ прошли мероприятия, посвященные Дню юного героя-антифашистаВ ходе мероприятий дети узнали о том, как жили, боролись и погибали во имя свободы и независимости те, кто уходил на борьбу с врагом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии