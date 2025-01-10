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Царьград

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"Ещё чуть-чуть и прямо в рай". Слова из песни убитого в Грузии бизнесмена стали пророческими

"Ещё чуть-чуть и прямо в рай". Слова из песни убитого в Грузии бизнесмена стали пророческими

Погибший тульский предприниматель Виктор Соловьёв говорил своей невесте Насте такие вещи, от которых идут мурашки по коже.

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