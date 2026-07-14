«Пропала Белая Русь»: Лукашенко пригласил работать в республику узбеков. И даже с семьями Решение Батьки взбудоражило российских блогеров, которые мало представляют, как устроена миграционная политика у соседей Игорь Молчанов Фото: Павел Симаков/ТАСС Несколько дней назад прошла информация о том, что президенты Беларуси Александр Лукашенко и Узбекистана Шавкат Мирзиёев договорились о принципиально новом подходе в отношениях двух стран.
«Пропала Белая Русь»: Лукашенко пригласил работать в республику узбеков. И даже с семьями
Комментарии
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АС
Александр Сознательный
Не знаю почему, но Лукашенко, лично у меня, лет 15 -20 заслуживает только уважения. И всему белорусскому я больше доверяю. Там Батька действительно батька, а не ля-лябол!
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4 н.
Светлана
Вот уже информация обновилась "«С Батькой не забалуешь!»: Недавно прибывшие в Белоруссию мигранты из Узбекистана уже просятся домой. Они уедут?" пишут о недовольстве прибывших "работников". Им ничего нельзя из того, что они вытворяют на нашей территории. Возможные риски: "ценные специалисты" рванут в Россию.
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4 н.
Дима Качусов
как в народе говорят : ,,ЗАРЕКАЛАСЬ ВОРОНА ГОВНО КЛЕВАТЬ". вот так же и лукашенко себя ведет.беларусь уже давно бы по миру пошла если бы не Россия,спасает ,,братскую страну" покупая ее товары и практически даром поставляя энергоресурсы.
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4 н.
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