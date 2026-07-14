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«Пропала Белая Русь»: Лукашенко пригласил работать в республику узбеков. И даже с семьями

«Пропала Белая Русь»: Лукашенко пригласил работать в республику узбеков. И даже с семьями

«Пропала Белая Русь»: Лукашенко пригласил работать в республику узбеков. И даже с семьями Решение Батьки взбудоражило российских блогеров, которые мало представляют, как устроена миграционная политика у соседей Игорь Молчанов Фото: Павел Симаков/ТАСС Несколько дней назад прошла информация о том, что президенты Беларуси Александр Лукашенко и Узбекистана Шавкат Мирзиёев договорились о принципиально новом подходе в отношениях двух стран.

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Комментарии
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АС
Александр Сознательный
Не знаю почему, но Лукашенко, лично у меня,  лет 15 -20 заслуживает только уважения. И всему белорусскому я больше доверяю. Там Батька действительно батька, а не ля-лябол!
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4 н.
Светлана
Вот уже  информация обновилась &quot;«С Батькой не забалуешь!»: Недавно прибывшие в Белоруссию мигранты из Узбекистана уже просятся домой. Они уедут?&quot; пишут о недовольстве прибывших &quot;работников&quot;. Им ничего нельзя из того, что они вытворяют на нашей территории. Возможные риски: &quot;ценные специалисты&quot; рванут в Россию.
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4 н.
Дима Качусов
как в народе говорят : ,,ЗАРЕКАЛАСЬ ВОРОНА ГОВНО КЛЕВАТЬ&quot;. вот так же и лукашенко себя ведет.беларусь уже давно бы по миру пошла если бы не Россия,спасает ,,братскую страну&quot; покупая ее товары и практически даром поставляя энергоресурсы.
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4 н.