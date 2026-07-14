«Пропала Белая Русь»: Лукашенко пригласил работать в республику узбеков. И даже с семьями

АС Александр Сознательный Не знаю почему, но Лукашенко, лично у меня, лет 15 -20 заслуживает только уважения. И всему белорусскому я больше доверяю. Там Батька действительно батька, а не ля-лябол!

Светлана Вот уже информация обновилась "«С Батькой не забалуешь!»: Недавно прибывшие в Белоруссию мигранты из Узбекистана уже просятся домой. Они уедут?" пишут о недовольстве прибывших "работников". Им ничего нельзя из того, что они вытворяют на нашей территории. Возможные риски: "ценные специалисты" рванут в Россию.