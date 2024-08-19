Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Американский военный перешел на сторону России

Американский военный перешел на сторону России

На Украине Россия воюет за правое дело. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил ставший гражданином России бывший сержант ВВС США Уилл «Бостон» Пуэлло, сейчас – боец российской группировки войск «Центр» и получивший позывной «Бостон».

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Комментарии
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ВШ
Володя Шапошников
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14 час.
Misha Glusch
ну и молодец, сторону света выбрал
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9 час.
Miha52 Новик Михаил
По ТВ сегодня было интервью с ним. У него уже девушка на Урале и из США следом за ним приехали его друзья.
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6 час.

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