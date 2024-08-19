На Украине Россия воюет за правое дело. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил ставший гражданином России бывший сержант ВВС США Уилл «Бостон» Пуэлло, сейчас – боец российской группировки войск «Центр» и получивший позывной «Бостон».
Американский военный перешел на сторону России
Комментарии
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ВШ
Володя Шапошников
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14 час.
Misha Glusch
ну и молодец, сторону света выбрал
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9 час.
Miha52 Новик Михаил
По ТВ сегодня было интервью с ним. У него уже девушка на Урале и из США следом за ним приехали его друзья.
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6 час.
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