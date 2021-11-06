Нижегородская резьба по дереву

Тайная доктринаДом/ДачаНижегородская резьба по деревуhttps://artsgtu Нижегородский край знаменит своими талантами и беспрекословным соблюдением традиций.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий ИльиновО ЧЕТВЕРТОМ ЛУЧЕ ГАРМОНИИ-через-конфликт Из "Эзотерическая психология", т.1, стр 70,71 Четвёртая цель Божества Луч IV. Гармония, Красота, Искусство Цвет есть, и всё же сейчас цвет не виден. В беспредельной точке покоя встречаются звук и Беззвучный. Время и Безвременный отвергают мысли людей. Но времени нет. Форма есть, и всё же психическое чувство открывает то, что форма скрыть бессильна, – внутренний синтез, всеобъемлющую призму, точку единства, которая – при верном достижении – открывает следующую точку, где все три, а не только два, едины. Форма сливается с душой. И за слиянием наблюдает внутреннее видение; оно знает божественную связь и видит двух как одно. Но в этой точке высокого достижения ещё более возвышенное видение вспыхивает перед открывшемся внутренним оком. Три, а не только два, едины. Ступай же дальше, о странник, по Пути. Читая эти строки, учащийся должен иметь в виду, что портал уже позади и человек (если он позволил Четвёртому Лучу сделать своё дело и может, следовательно, функционировать на четвёртом, или буддхическом, плане) стоит в храме Господа. Он нашёл определённую степень света, но в этом свете видит теперь другой свет и прозревает более значительное откровение и великолепие. И теперь они становится объектом его исканий. 71] Он познал всё, что может дать двойственность, и сумел объединить душу и тело в единый инструмент духа. Дальше он движется своим путём к достижению большего синтеза.Юрий Ильиновhttps://www.youtube.com/watch?v=CUF0Cbx4T3wКомментировать
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