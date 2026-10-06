РИА Новости: добыча металлических руд на Украине сократилась вдвое

Добыча металлических руд на Украине сократилась вдвое, пишет РИА Новости со ссылкой на данные государственной службы статистики страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Анна Семенович мо...
- ЮЗ Умеров: на перего...
- Замглавы Пентагон...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым