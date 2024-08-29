Бренд MG представил второе поколение кроссовера ZS

Премьера машины марки, принадлежащей китайскому государственному автоконцерну SAIC, состоялась не в Китае, а в Европе — ведь кроссовер с гибридной силовой установкой в первую очередь нацелен на европейский рынок.
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