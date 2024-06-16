«В этой игре он имеет уровень “Бог”!»

Зоя Копань

Я далеко не удивлюсь, если в этом замешаны "Тимур и его команда"! А эти все их богатства, просто прикрытие, эти же богатства все видели на протяжении нескольких лет и всех все устраивало, даже кличка этого гражданского генерала была "Гламурный"... Да, послужной список Уткина, заслуживает глубокого уважения, далеко не каждый смог бы столько продержаться, смелых пуля обходит, ну только разве ранит!