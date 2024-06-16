С днем рождения, Герой11 июня Герою России, кавалеру шести орденов Мужества и тому самому Вагнеру — Дмитрию Валерьевичу Уткину — исполнилось бы 54 года.
«В этой игре он имеет уровень “Бог”!»
Комментарии
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ВераВерная
Настоящий патриот и Герой, Воин с большой буквы. Такая потеря невосполнима. Светлая память и венок Славы Уткину Дмитрию Валерьевичу.
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18 час.
Светлана Митленко
Это правда. Потеря невосполнима. И об этом говорят именно те, кто на передовой!
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17 час.
Зоя Копань
Я далеко не удивлюсь, если в этом замешаны "Тимур и его команда"! А эти все их богатства, просто прикрытие, эти же богатства все видели на протяжении нескольких лет и всех все устраивало, даже кличка этого гражданского генерала была "Гламурный"... Да, послужной список Уткина, заслуживает глубокого уважения, далеко не каждый смог бы столько продержаться, смелых пуля обходит, ну только разве ранит!
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9 час.
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