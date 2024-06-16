Жизнь - театр
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Жизнь - театр

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  • Nina Titova
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«В этой игре он имеет уровень “Бог”!»

«В этой игре он имеет уровень “Бог”!»

С днем рождения, Герой11 июня Герою России, кавалеру шести орденов Мужества и тому самому Вагнеру — Дмитрию Валерьевичу Уткину — исполнилось бы 54 года.

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Комментарии
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ВераВерная
Настоящий патриот и Герой, Воин с большой буквы. Такая потеря невосполнима. Светлая память и венок Славы Уткину Дмитрию Валерьевичу.
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18 час.
Светлана Митленко
Это правда. Потеря невосполнима. И об этом говорят именно те, кто на передовой!
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17 час.
Зоя Копань
Я далеко не удивлюсь, если  в этом замешаны &quot;Тимур и его команда&quot;! А эти все их богатства, просто прикрытие, эти же богатства все видели на протяжении нескольких лет и всех все устраивало, даже кличка этого гражданского генерала была &quot;Гламурный&quot;... Да, послужной список Уткина, заслуживает глубокого уважения, далеко не каждый смог бы столько продержаться, смелых пуля обходит, ну только разве ранит!
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9 час.

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