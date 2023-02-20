О проведении конкурса творческих работ о деятельности Следственного комитета Российской Федерации

В целях объективного представления и формирования позитивного общественного мнения о деятельности Следственного комитета Российской Федерации в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан в период с 01 марта 2023 года по 25 апреля 2023 года проводится конкурс творческих работ о деятельности Следственного комитета Российской Федерации по номинациям: «Лучшая работа о деятельности Следственного комитета Российской Федерации в области музыкального искусства (профессиональная и авторская песня – отмечаются исполнители, авторы слов и музыки)»; «Лучшая работа по созданию образа следователя Следственного комитета Российской Федерации в художественной литературе (проза, поэзия, драматургия)»; «Лучшая работа по созданию образа следователя Следственного комитета Российской Федерации в изобразительном искусстве (живопись, скульптура, графика, монументальные и оформительские работы).