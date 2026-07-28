Квартиру с туалетом в подъезде продают за 18 млн рублей в Москве

А если бы унитаз находился в квартире, то стоимость такого жилья была бы в 1,5-2 раза выше В Москве выставили на продажу квартиру с туалетом в подъезде дома, расположенного недалеко от станции метро "Третьяковская" в Большом Овчинниковском переулке, сообщается в Max-канале "Новости Москвы • Москвач".