Свыше 100 тамбовских школьников соревновались в управлении дронами

Тамбовские школьники посостязались в управлении беспилотниками. Региональные соревнования по дрон-рейсингу и чемпионат конструкторских решений в сфере беспилотных авиационных систем состоялись на базе лицея № 14.
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