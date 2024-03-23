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«В семье чужого горя не бывает»: SHAMAN окажет финансовую помощь пострадавшим и погибшим при теракте

«В семье чужого горя не бывает»: SHAMAN окажет финансовую помощь пострадавшим и погибшим при теракте

SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что готов оплатить расходы на похороны жертв теракта в «Крокусе».В видеообращении певец сказал, что никакие беды не сломят нашу страну, ведь мы все одна большая семья и трагические события нас сплотят.

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