«В семье чужого горя не бывает»: SHAMAN окажет финансовую помощь пострадавшим и погибшим при теракте

SHAMAN (Ярослав Дронов) заявил, что готов оплатить расходы на похороны жертв теракта в «Крокусе».В видеообращении певец сказал, что никакие беды не сломят нашу страну, ведь мы все одна большая семья и трагические события нас сплотят.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии