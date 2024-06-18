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Тодоренко ответила на критику ее брака с Владом Топаловым

Тодоренко ответила на критику ее брака с Владом Топаловым

Регина Тодоренко решилась на откровенное признание в своем личном блоге. По ее словам, их с певцом Владом Топаловым брак подвергся жесткой критике в Сети, однако знаменитость не испугалась и дала достойный отпор хейтерам.

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