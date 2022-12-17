Артем Рахманов покинет «Астану» (Metaratings)

По информации Meta-ratings.kz, защитник «Астаны» Артем Рахманов покинет команду. Белорусский футболист пришел в столичный клуб в начале 2022-го.

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