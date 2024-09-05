Трагедия на курорте: российский турист стал жертвой пыток и убийства в Таиланде Юлия ЧинковаНа пляже Карона в Пхукете было обнаружено тело россиянина Ильи Орлова, что вызвало широкий резонанс и обеспокоенность.
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