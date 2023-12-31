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«Родительский чат»: Новый год по-нашему!

«Родительский чат»: Новый год по-нашему!

Ну вот и приходят долгожданные новогодние праздники ! А «Родительский чат» решил их встретить по-нашему! В традициях! Смотрим и узнаем, где и что можно посмотреть или даже сделать традиционное в эти каникулы! А в конце милое поздравление от наших юных зрителей.

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