«Родительский чат»: Новый год по-нашему!

Ну вот и приходят долгожданные новогодние праздники ! А «Родительский чат» решил их встретить по-нашему! В традициях! Смотрим и узнаем, где и что можно посмотреть или даже сделать традиционное в эти каникулы! А в конце милое поздравление от наших юных зрителей.