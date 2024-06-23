Украинский военнопленный рассказал о мобилизации в ряды ВСУ инвалидов

В ряды вооруженных сил Украины начали набирать граждан с серьезными отклонениями здоровья. Об этом «Известиям» рассказал солдат ВСУ Андрей Раденко, сдавшийся в плен ВС РФ, сам мужчина является инвалидом по зрению.