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Украинский военнопленный рассказал о мобилизации в ряды ВСУ инвалидов

Украинский военнопленный рассказал о мобилизации в ряды ВСУ инвалидов

В ряды вооруженных сил Украины начали набирать граждан с серьезными отклонениями здоровья. Об этом «Известиям» рассказал солдат ВСУ Андрей Раденко, сдавшийся в плен ВС РФ, сам мужчина является инвалидом по зрению.

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