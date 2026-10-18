Пакистан: 18 рабочих были похищены и еще один ранен после того, как неизвестные вооруженные люди напали на мраморный завод возле холма Бесар в районе Нал округа Хуздар провинции Белуджистан в ночные часы 17 октября.
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