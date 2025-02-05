Яна Григорьева: «Новый год – новые проекты»

Редактор проекта «Город» «Петербургского дневника» - о благоустройстве Северной столицы В начале февраля мы по традиции возвращаемся к ежедневному выпуску нашей газеты, а значит – и к регулярным проектам издания.
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