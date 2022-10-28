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Сын Таисии Повалий ответил критику Соседову после нелестных слов в свой адрес

Сын Таисии Повалий ответил критику Соседову после нелестных слов в свой адрес

Сын украинской певицы Таисии Повалий Денис ответил музыкальному критику Сергею Соседов на его оскорбления в свой адрес, пишет издание Starhit.

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