В главных вузах страны ведётся жёсткая антироссийская пропаганда

После скандала в РУДН, снова поднялась волна «признаний» в сфере образования. Сергей Колясников, тг-канал Zergulio, опубликовал письмо студента ММУ: «У нас есть такой преподаватель, Мирошников Константин, ведет предмет «Введение в Журналистику».