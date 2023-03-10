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В главных вузах страны ведётся жёсткая антироссийская пропаганда

В главных вузах страны ведётся жёсткая антироссийская пропаганда

После скандала в РУДН, снова поднялась волна «признаний» в сфере образования. Сергей Колясников, тг-канал Zergulio, опубликовал письмо студента ММУ: «У нас есть такой преподаватель, Мирошников Константин, ведет предмет «Введение в Журналистику».

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