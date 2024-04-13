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Можно ли брить руки: причины для проведения процедуры, виды эпиляции, плюсы и минусы

Волосы на руках девушек можно встретить чаще, чем на остальных частях тела. Мало кто задумывается об их удалении, поскольку растительность на руках у большинства представительниц прекрасного пола светлая и мягкая, практически не привлекающая внимания.

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