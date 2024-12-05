Фильму уже 30 лет, но сих пор не показал: брат Маколея Калкина объяснил, почему его дети не посмотрели «Один дома»

Актер Киран Калкин, брат знаменитого Маколея Калкина, ставшего известным благодаря фильму «Один дома», объяснил, почему он пока не разрешает своим детям, пятилетней дочери и трехлетнему сыну, смотреть эту известную новогоднюю комедию.
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