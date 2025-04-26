В России появится отдельная страховка для «трезвых водителей»

В России назрела необходимость в законодательном регулировании услуг «трезвого водителя», и инициатива депутата Госдумы Бориса Чернышова, адресованная главе ЦБ Эльвире Набиуллиной, может стать долгожданным решением этой проблемы.
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