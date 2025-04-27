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CGPM: мутации в гене TRIM63 увеличивают риск гипертрофической кардиомиопатии

CGPM: мутации в гене TRIM63 увеличивают риск гипертрофической кардиомиопатии

Израильские ученые из Медицинского центра Рабина и Научно-исследовательского института Клалит выявили ключевой генетический фактор развития гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП) — наиболее распространенного наследственного заболевания сердца.

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