CGPM: мутации в гене TRIM63 увеличивают риск гипертрофической кардиомиопатии

Израильские ученые из Медицинского центра Рабина и Научно-исследовательского института Клалит выявили ключевой генетический фактор развития гипертрофической кардиомиопатии (ГКМП) — наиболее распространенного наследственного заболевания сердца.
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