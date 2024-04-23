Российский инфекционист развеял популярные мифы о клещах

Заведующий кафедрой инфекционных болезней российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, профессор Владимир Никифоров в эфире радио «Комсомольская правда» развенчал популярные мифы о клещах .
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