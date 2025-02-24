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Сергей Кузьмин пригласил болельщиков на турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Сергей Кузьмин пригласил болельщиков на турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский боксер, мастер спорта международного класса, чемпион России – 2023 и триумфатор Игр БРИКС – 2024 Сергей Кузьмин 24 февраля пригласил фанатов и любителей бокса посмотреть свой бой со спортсменом из Ганы Эбенезером Тетте в Ледовом дворце «Марий Эл» в Йошкар-Оле, который состоится в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

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