Сергей Кузьмин пригласил болельщиков на турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский боксер, мастер спорта международного класса, чемпион России – 2023 и триумфатор Игр БРИКС – 2024 Сергей Кузьмин 24 февраля пригласил фанатов и любителей бокса посмотреть свой бой со спортсменом из Ганы Эбенезером Тетте в Ледовом дворце «Марий Эл» в Йошкар-Оле, который состоится в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ».