Защита врачей от тех, кого они спасают. Казалось бы, абсурд. Но наше общество, которое подвергалось обработке западных спецслужб, к огромному сожалению, всё-таки подцепила бациллу безумия.
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