Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Защита врачей от тех, кого они спасают.

Защита врачей от тех, кого они спасают.

Защита врачей от тех, кого они спасают. Казалось бы, абсурд. Но наше общество, которое подвергалось обработке западных спецслужб, к огромному сожалению, всё-таки подцепила бациллу безумия.

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