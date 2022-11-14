Царьград

5 088 подписчиков

В Челябинске в три раза подорожало такси

В Челябинске в три раза подорожало такси

Снегопад создал ажиотаж на транспорте.Утром 14 ноября в Челябинске резко подорожали услуги такси. Читательница телеканала "Царьград" сообщила, что стоимость поездки выросла примерно в три раза: Цены выросли так, что хоть дома сиди с ребенком.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх