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Заявки на участие в фотовыставке «Объективно о Москве» поступают со всей России

Заявки на участие в фотовыставке «Объективно о Москве» поступают со всей России

Заявки на участие в фотовыставке «ОБЪЕКТИВно о Москве» принимаются до 31 декабря. На сегодняшний день более 1,6 тысячи красочных работ из жизни мегаполиса от фотографов из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Владимира, Нижневартовска, Уфы, Брянской и Челябинской областей поступили в «Мосстройинформ».

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