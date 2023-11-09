Заявки на участие в фотовыставке «Объективно о Москве» поступают со всей России

Заявки на участие в фотовыставке «ОБЪЕКТИВно о Москве» принимаются до 31 декабря. На сегодняшний день более 1,6 тысячи красочных работ из жизни мегаполиса от фотографов из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Владимира, Нижневартовска, Уфы, Брянской и Челябинской областей поступили в «Мосстройинформ».