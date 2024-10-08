Маргарита Суханкина похвасталась стройной фигурой после операции

Певица Маргарита Суханкина поделилась своими впечатлениями о кардинальных переменах в жизни. Звезда группы «Мираж» продемонстрировала стильный вечерний наряд и рассказала о своем преображении за последние несколько лет.
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